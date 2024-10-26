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Ancelotti’nin favorisi yok
İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 11. haftasında bugün oynanacak ve El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı öncesinde Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın favorisi olmadığını söyledi. La Liga’da geride kalan 10 haftada Barcelona 27 puanla lider, Real Madrid ise 24 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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