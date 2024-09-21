Real Madrid 4 - 1 Espanyol (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 6.haftasında Real Madrid sahasında Espanyol'u ağırladı. Eflatun-beyazlılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 58.dakikada Dani Carvajal, 75. dakikada Rodrygo, 78.dakikada Vinicius Junior ve 90. dakikada Mbappe (P) kaydetti.
Espanyol'un tek golünü ise 54. dakikada Thibaut Courtois (KK) attı.
Milli futbolcumuz Arda Güler maça 11 başladı. Maçın 55. dakikasında ise oyundan çıkarak yerini Vinicius Junior'a bıraktı.
Real Madrid bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken Espanyol ise 7 puanda kaldı.