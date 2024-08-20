Carlo özür diledi

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, yeni sezonun ilk maçında Real Mallorca'yla 1-1 berabere kaldı ve sezona kayıpla başladı. İspanyol medyası da bu sonucun ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'yi ağır sözlerle eleştirdi. Özellikle oyuncu değişikliklerinde 'Don Carlo'nun geç kaldığının altı çizildi. İspanyollar, Real Mardid'in bu maçta Toni Kroos'un eksikliğini bir hayli hissettiğini ancak Carlo'nun müdahalelerinin yetersiz olduğunu savundu.

HATASINI KABUL ETTİ

82. dakikada Arda Güler, Brahim Diaz ve Lucas Vazquez'i hazırlayan Ancelotti oyunun bir türlü durmaması nedeniyle bu oyuncuları ancak 87. dakikada oyuna sokabildi. Artık çok geçti ve Mallorca kalan dakikaları iyi kullanarak maçın berabere bitmesini sağladı. Defensa Central Ancelotti'nin maç sonunda Arda Güler'le görüştüğünü ve oyuncudan özür dilediğini yazdı. İtalyan'ın basın önünde değilse bile kapalı kapılar ardından değişiklik yapmakta geç kaldığını kabul ettiği belirtildi.

VEDAT MURİQİ REAL'İ DURDURDU

Vedat Muriqi, Real Mallorca'nın Real Madrid'le 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü atan isim oldu. Karşılaşmanın 53'üncü dakikasında şık bir kafa vuruşuyla skor eşitleyen Vedat, 90+7'de ise Mendy'yi de kırmızı kartla oyundan attırdı. Yıldız isim performansıyla da alkış aldı.