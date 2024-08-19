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Villarreal - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın ilk haftası ile heyecan başlıyor. Villarreal ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Villarreal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:34
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Villarreal - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Villarreal ile Atletico Madrid 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Atletico Madrid maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 22.30'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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