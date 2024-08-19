Haberler İspanya La Liga

Villarreal 1-1 Atletico Madrid (Maç sonucu ÖZET)

İspanya La Liga 1. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 00:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Villarreal 1-1 Atletico Madrid (Maç sonucu ÖZET)

La Liga'nın ilk haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Atletico'nun golleri 20. dakikada Marcos Llorente ve 45+5. dakikada Alexander Sörloth!tan geldi. Villarreal'in golleri ise 18. dakikada Danjuma ve 37. dakikada Koke'den (kendi kalesine) geldi.

Bu sonucun ardından, Diego Simeone'nin ekibi, yeni sezona 1 puanla başlamış oldu.

Madrid'in yeni golcüsü Sörloth ise La Liga'da açılışı eski takımına attığı golle yaptı.

La Liga'nın 2. haftasında Atletico Madrid, Girona ile karşılaşacak. Villarreal ise Sevilla deplasmanına konuk olacak.

Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu
Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Liverpool istedi, Cimbom alıyor! Resmi teklif yapıldı...
Fatih'te başıboş sokak köpeği vahşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Dehşeti anlattılar: "Boğazını ısırıp kopartmışlar"
Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı!
Eyüp 2. yarıda açıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan Yıldız'lı Juventus sezona hızlı başladı! Kenan Yıldız'lı Juventus sezona hızlı başladı! 00:46
Atletico Madrid açılışı 1 puanla yaptı Atletico Madrid açılışı 1 puanla yaptı 00:41
Tottenham ilk maçta 1 puana razı Tottenham ilk maçta 1 puana razı 00:37
İstanbulspor deplasmanda kazandı! İstanbulspor deplasmanda kazandı! 23:51
Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu 23:07
Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! 23:01
Daha Eski
Eyüp 2. yarıda açıldı! Eyüp 2. yarıda açıldı! 22:56
2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 22:20
Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! 22:12
İstanbulspor sahaya şehit Gaffar Okkan tişörtleriyle çıktı İstanbulspor sahaya şehit Gaffar Okkan tişörtleriyle çıktı 22:10
Fırtına'nın St. Gallen maçı hazırlıkları sürüyor! Fırtına'nın St. Gallen maçı hazırlıkları sürüyor! 21:25
Beşiktaş'ta Angelo heyecanı! Uçar resmen açıkladı Beşiktaş'ta Angelo heyecanı! Uçar resmen açıkladı 21:18