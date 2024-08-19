Villarreal 1-1 Atletico Madrid (Maç sonucu ÖZET)

La Liga'nın ilk haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Atletico'nun golleri 20. dakikada Marcos Llorente ve 45+5. dakikada Alexander Sörloth!tan geldi. Villarreal'in golleri ise 18. dakikada Danjuma ve 37. dakikada Koke'den (kendi kalesine) geldi.

Bu sonucun ardından, Diego Simeone'nin ekibi, yeni sezona 1 puanla başlamış oldu.

Madrid'in yeni golcüsü Sörloth ise La Liga'da açılışı eski takımına attığı golle yaptı.

La Liga'nın 2. haftasında Atletico Madrid, Girona ile karşılaşacak. Villarreal ise Sevilla deplasmanına konuk olacak.