Valladolid - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Valladolid ile Espanyol 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLADOLID - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Espanyol maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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