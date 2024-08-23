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TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Getafe'de!

İspanya La Liga takımlarından Getafe, Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 22:43
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TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Getafe'de!

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Fransa'da Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Getafe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, milli oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda da Norwich City'ye transferi için İngiltere'ye gitmiş ancak Rennes ve İngiliz ekibi arasındaki ödeme planı anlaşmazlığı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

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