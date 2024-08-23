TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Getafe'de!

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Fransa'da Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Getafe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, milli oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU
Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda da Norwich City'ye transferi için İngiltere'ye gitmiş ancak Rennes ve İngiliz ekibi arasındaki ödeme planı anlaşmazlığı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Bertuğ Yıldırım se convierte en el séptimo fichaje del Getafe C.F. para la temporada 24/25 🫡 El delantero turco llega cedido del @staderennais con opción de compra. Hoş geldin, Bertuğ!— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 23, 2024