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Villarreal 4-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Arda Güler'in 2 golü yetmedi

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'i 2 gol attığı maçta Villarreal ile 4-4 berabere kaldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 22:35
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Villarreal 4-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Arda Güler'in 2 golü yetmedi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 37. hafta maçında deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldı.

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan ve iki gol atan Arda Güler en az dakikada en fazla gol atan futbolcu oldu.

La Liga'da haftanın en renkli karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 4. kez ilk 11'de sahaya çıktı.

İlk yarıda takımının ilk ve son gollerini atan 19 yaşındaki Arda Güler, bu sezon La Liga'daki toplam gol sayısını 6'ya çıkararak, Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Arda, ligde bu zamana kadar 373 dakika oynadı.

Türk futbolcuyla ilgili İspanyol basınında yapılan yorumlarda, "Aman Allah'ım nereden çıktı bu Türk. Arda Güler tam bir skandal." şeklindeki ifade dikkati çekti.

La Liga'da ikinci kez tüm maç boyunda sahada kalan Arda ile ilgili yapılan tek eleştiri ise "Topu biraz daha erken ayağından çıkarmasını öğrenmesi gerekiyor. Topla çok oynuyor ancak takım arkadaşları hızlı paslar istiyor." oldu.

İspanyol basını, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin şampiyonluğun garantilenmesinden sonra Villarreal maçında da "yedek takımı" sahaya sürdüğünü, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Rodyrgo Goes, Dani Carvajal gibi futbolcularını yedek başlattığını yazdı.

Diğer yandan Real Madrid'in ilk yarıyı deplasmanda 4-1 önde kapatmasına rağmen bu avantajını koruyamaması ve Villarreal'in tüm gollerini, Trabzonspor'un eski futbolcusu Norveçli Alexander Sorloth'un atması maçta öne çıkan önemli bir detay oldu.

Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Arda Güler (Dk. 14 ve Dk. 45+2), Joselu (Dk. 30), Lucas Vazquez (Dk. 40), Villarreal'in gollerini de Sorloth (Dk. 39, Dk. 48, Dk. 52, Dk. 56) attı.

La Liga'da lider Real Madrid 94, 8. sıradaki Villarreal de 52 puanda kaldı.

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