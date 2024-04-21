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Real Madrid - Barcelona maçı CANLI İZLE | El Clasico saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan El Clasico ile devam ediyor. Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Dev müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 15:00
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Real Madrid - Barcelona maçı CANLI İZLE | El Clasico saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan dorukta... Kritik müsabakada Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Barcelona maçı 21 Nisan Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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