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La Liga'da tartışma yaratan karar! Real Madrid'in golü...

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Valencia deplasmanına konuk olan Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönerek skoru 2-2'ye getirdi. Maçın son saniyelerinde eflatun beyazlıların bulduğu gol ise tartışma yaratan kararla sayılmadı. İşte o anlar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 01:16 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 01:29
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La Liga'da tartışma yaratan karar! Real Madrid'in golü...

Real Madrid, La Liga'nın 27. haftasında Mestalla Stadı'nda Valencia'ya konuk oldu.

27'de Duro ve 30'da Yaremchuk'un golleri sonrası 2-0 geriye düşen Real Madrid, 45+5'te Vinicius Junior'la skoru 2-1'e getirdi, 75'te yine sahneye çıkan yıldız oyuncu skoru eşitledi.

Maçın son saniyelerinde yaşanan pozisyon ise uzun süre tartışılacak cinstendi.

MAÇ BİTTİ, GOL OLDU, SAYILMADI!

Galibiyet golü için bastıran Real Madrid, Valencia karşısında 90+9'da Bellingham ile 3-2 öne geçti.

Ancak, maçın hakemi Jesús Gil Manzano, golden 1 saniye önce maçın son düdüğünü çaldı. Real Madrid'li bütün futbolcular bir anda hakemin yanına giderek tepki gösterirken, hakem kararını değiştirmedi.

Golü bulan Bellingham ise itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

İşte tartışma yaratan o anlar...

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