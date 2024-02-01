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Getafe 0 - 2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 00:52
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Getafe 0 - 2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Getafe sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 14. ve 56. dakikalarda Joselu kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 6 maçtır kazanan R. Madrid, 57 puana yükseldi. Son 5 maçta 3 mağlubiyetini alan Getafe ise 29 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Getafe deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Real Madrid ise sahasında ezeli rakibi Atletico Madrid'i ağırlayacak.

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