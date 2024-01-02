Villarreal Bailly transferi sonrası Gabbia'nın ayrılığına izin verdi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Eric Bailly eski takımı Villarreal'e imza attı.

Fildişili stoperin takıma katılması, İspanya temsilcisinde bir ayrılığı da berbaerinde getirdi. Villarreal'in bu sezon başında Milan'dan kiraladığı Matteo Gabbia Milan'a geri dönüyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun yaptığı habere göre Milan, Eric Bailly transferinden sonra Gabbia'yı geri istedi. Villarreal, Bailly transferi sonrasında Milan'ın bu istedğine yeşil ışık yaktı.

24 yaşındaki stoper Matteo Gabbia bu sezon Villarreal formasıyla La Liga ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 mücadelede görev aldı.