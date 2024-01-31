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Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:40
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Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı 31 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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