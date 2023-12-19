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İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga yönetiminden VAR kararı

Son dakika spor haberleri... İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga yönetimi, hakemler ve VAR odası arasındaki konuşmaların yayınlanmasına karar verdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:19
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İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga yönetiminden VAR kararı

İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga yönetimi, hakemler ile VAR odası arasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda anlaşma sağladı.

LaLiga internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ocak 2024'ten itibaren hakemlerin VAR odasındaki meslektaşlarıyla yaptığı konuşmaların yayınlanması konusunda federasyonla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, uygulamanın 10-14 Ocak tarihlerindeki İspanya Süper Kupa maçları ile 12 Ocak'taki ligin 20. hafta müsabakalarından itibaren başlayacağı bilgiside yer aldı.

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