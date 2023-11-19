Flaş Luka Modric iddiası! Sezon sonunda...

Real Madrid forması giyen Hırvat yıldız Luka Modric'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sport'ta yer alan haberde Luka Modric'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Modric'in rotasyonda geriye düşmesi nedeniyle yeni bir fırsatı değerlendirmek istediği ve Suudi Arabsitan gelecek teklifi kabul edeceği aktarıldı.

Bu sezon Real Madrid'de 15 maça çıkan Luka Modric'e, Suudi Arabistan ekiplerinin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de teklif yaptığı ifade edildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan Real Madrid'e 2012 yılında transfer olan Luka Modric, İspanyol devinde 23 kupa kazandı.