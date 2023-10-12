Haberler İspanya La Liga Real Madrid paylaştı! Arda Güler dönüş hazırlıklarını sürdürüyor

Real Madrid paylaştı! Arda Güler dönüş hazırlıklarını sürdürüyor

Son dakika spor haberleri... Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle formasına bir türlü kavuşamayan milli futbolcu Arda Güler, eflatun-beyazlı takımla idmanlarına devam ediyor. Real Madrid'den de genç yıldızla ilgili paylaşım geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 14:01
Real Madrid paylaştı! Arda Güler dönüş hazırlıklarını sürdürüyor

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'e transfer olan ancak yaşadığı iki şanssız sakatlık sonrası henüz formasına kavuşamayan Arda Güler, sahalara dönüş hazırlığında...

Milli arada kulübünde kalan genç oyuncu, Real Madrid'de antrenmanlarına devam ediyor. Eflatun-beyazlı kulüp de Arda Güler ve Ferland Mendy'nin idmanda çekilmiş bir karesini paylaştı. Bu gönderi, çok sayıda etkileşim aldı.

DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yeni Arda Güler bulundu! Almanya'dan geliyor
Dünya 6 gündür Gazze’deki soykırımı izliyor! Takvim.com.tr herkesin peşinden koştuğu isme ulaştı! Hamas'ın liderlerinden Sami Ebu Zuhri açıkladı: Hamas düğmeye neden bastı? Operasyon kararı nasıl alındı?
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı...
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sevilla'da Alonso dönemi
Barça 1 puana razı!
a spor canlı izle - A SPOR KESİNTİSİZ
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (12 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 12 Ekim'de hangi maçlar var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 12 Ekim'de hangi maçlar var? 13:45
Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? 13:24
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı! Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı! 13:21
Erol Bulut İngiltere'yi salladı! En iyiler arasında Erol Bulut İngiltere'yi salladı! En iyiler arasında 13:04
Dino Ndlovu çalışmalara başladı! Dino Ndlovu çalışmalara başladı! 13:02
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 12:59
Daha Eski
İZLANDA - LÜKSEMBURG maçı hangi kanalda? İZLANDA - LÜKSEMBURG maçı hangi kanalda? 11:19
PORTEKİZ SLOVAKYA maçı hangi kanalda? PORTEKİZ SLOVAKYA maçı hangi kanalda? 11:23
LİHTENŞTAYN BOSNA-HERSEK maçı hangi kanalda? LİHTENŞTAYN BOSNA-HERSEK maçı hangi kanalda? 11:27
Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor! Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor! 11:38
Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! 11:52
Zaniolo'dan flaş itiraf! "Asla kabul etmezdim" Zaniolo'dan flaş itiraf! "Asla kabul etmezdim" 11:55