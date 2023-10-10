Sevilla'da Diego Alanso dönemi

Jose Luis Mendilibar liderliğinde bekleneni veremeyen ve yolları ayırma kararı alan Sevilla, takımın başına geçecek yeni teknik direktörünü açıkladı.

İspanya La Liga ekibinden yapılan açıklamada Uruguaylı Teknik Direktör Diego Alonso'nun takımın başına getirildiğini açıklandı.

48 yaşındaki antrenörle sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Uruguaylı teknik adam kariyerinde ilk defa Avrupa'da bir takım çalıştırmış olacak.

Diego Alonso, Sevilla teknik direktörlüğü görevinden önce Uruguay Milli Takımı'nda 12 maçta görev yaptı ve bu müsabakalarda 2.17 puan ortalaması yakaladı.