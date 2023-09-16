Valencia 3 - 0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Mestalla'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Valencia, 5. dakikada Hugo Duro'nun golüyle öne geçti.

Duro, 34. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İlk yarı Valencia'nın 2-0'lık üstünlüğüyle 3-0'lık skorla kazandı.

Valencia 54. dakikada Javi Guerra ile farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Valencia sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Valencia bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken, bu sezon ilk yenilgisini alan Atletico Madrid ise 7 puanda kaldı.