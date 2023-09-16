Haberler İspanya La Liga Valencia 3 - 0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Valencia 3 - 0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Valencia, evinde Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti. Valencia'nın golleri Hugo Duro (2) ve Javi Guerra'dan geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 20:12
Valencia 3 - 0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Mestalla'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Valencia, 5. dakikada Hugo Duro'nun golüyle öne geçti.

Duro, 34. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İlk yarı Valencia'nın 2-0'lık üstünlüğüyle 3-0'lık skorla kazandı.

Valencia 54. dakikada Javi Guerra ile farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Valencia sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Valencia bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken, bu sezon ilk yenilgisini alan Atletico Madrid ise 7 puanda kaldı.

DİĞER
"Mutluluk yüzlerinden okunuyor" Oyuncu Uğur Bilgin ile eşinden Amerika pozları!
Başkan Erdoğan'dan AB'ye tarihi rest: "Gerekirse yolları ayırırız"
Kayserispor evinde kazandı!
Ç. Rizespor Konya'da kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barcelona - Real Betis maçı saat kaçta?
Celta Vigo - Mallorca maçı saat kaçta?
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Başkan Erdoğan'dan Tan Sağtürk'e önemli görev
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Panathinakos'u devirdi! F.Bahçe Beko Panathinakos'u devirdi! 20:28
Atletico Madrid deplasmanda dağıldı! Atletico Madrid deplasmanda dağıldı! 20:12
Manchester City 5'te 5 yaptı! Manchester City 5'te 5 yaptı! 19:54
Manchester United evinde kaybetti! Manchester United evinde kaybetti! 19:49
Keçiörengücü evinde kazandı! Keçiörengücü evinde kazandı! 18:34
Erzurum evinde farklı kazandı! Erzurum evinde farklı kazandı! 18:31
Daha Eski
Beşiktaş kafilesi Trabzon'da! Beşiktaş kafilesi Trabzon'da! 18:24
Juventus 3 puanı 3 golle aldı! Juventus 3 puanı 3 golle aldı! 18:19
Buruk'tan flaş Ndombele açıklaması! Buruk'tan flaş Ndombele açıklaması! 17:39
G.Saray - Samsunspor | İlk 11'ler belli oldu! G.Saray - Samsunspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:30
G.Saray - Samsunspor | CANLI G.Saray - Samsunspor | CANLI 17:19
Rıdvanlı Rangers deplasmanda kazandı! Rıdvanlı Rangers deplasmanda kazandı! 17:02