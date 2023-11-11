Rayo Vallecano 1-2 Girona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 13. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano sahasında Girona'yı ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı..
Girona'nın gollerini 42. dakikada Artem Dovbyk ve 65'te Savio kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 5. dakikada Alvaro Garcia'dan geldi.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Vallecano 18 puanda kaldı. Galibiyet serisi 5 maça çıkan Girona ise 34 puana yükseldi.
Ligin 14. haftasında Girona sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Vallecano ise Barcelona'yı ağırlayacak.