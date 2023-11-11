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Rayo Vallecano 1-2 Girona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Girona konuk olduğu Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 19:19
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Rayo Vallecano 1-2 Girona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 13. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano sahasında Girona'yı ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı..

Girona'nın gollerini 42. dakikada Artem Dovbyk ve 65'te Savio kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 5. dakikada Alvaro Garcia'dan geldi.

Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Vallecano 18 puanda kaldı. Galibiyet serisi 5 maça çıkan Girona ise 34 puana yükseldi.

Ligin 14. haftasında Girona sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Vallecano ise Barcelona'yı ağırlayacak.

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