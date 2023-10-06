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Athletic Bilbao - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Athletic Bilbao ile Almeria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Athletic Bilbao - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:11
Athletic Bilbao - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Athletic Bilbao ile Almeria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Athletic Bilbao - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - ALMERIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Almeria maçı 6 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Müccadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - ALMERIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao

Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Vesga, D Garcia; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta

Almeria

Maximiano; Puigmal, Kaiky, Chumi, Akieme; Melero, Baba, Lopy; Arribas, Suarez, Ramazani

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