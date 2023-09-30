Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Real Sociedad ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCİEDAD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.