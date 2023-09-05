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Villarreal'de Quique Setien sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Villarreal'de teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:58
Villarreal'de Quique Setien sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Villarreal'de teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 64 yaşındaki İspanyol teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Sportif direktör Miguel Angel Tena'nın takımı geçici olarak çalıştıracağı belirtildi.

2022'nin ekim ayında göreve başlayan Setien yönetiminde LaLiga 2022-23 sezonunu 5. sırada tamamlayan Villarreal, bu sezon 4. maçların ardından topladığı 3 puanla 15. sırada yer alıyor.

Setien daha önce Racing Santander, Las Palmas, Real Betis ve Barcelona kulüplerinin yanı sıra Ekvator Ginesi Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.

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