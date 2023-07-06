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Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'yü basına tanıttı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Atletico Madrid, 4 yıllık sözleşme imzaladığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü basına tanıttı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 20:28
Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'yü basına tanıttı

Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Civitas Metropolitano Stadı'nda yapılan tanıtımda konuşan Çağlar Söyüncü, "Atletico Madrid'e geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Burada olmak bana kendimi daha da önemli hissettiriyor. Bu kulübün bir parçası olmak benim için çok önemli." diye konuştu.

Geçmişte yaşadığı sakatlık sorunlarıyla ilgili bir soruya "Evet bir sakatlığım oldu ama çok hızlı bir şekilde toparladım. Şu anda hiçbir sorun yok. Kendimi tamamen hazır hissediyorum." diye cevap veren 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Atletico Madrid'e elinden gelen her şeyi hatta daha da fazlasını vermeyi" vadetti.

Milli futbolcu, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin çok talepkar bir teknik adam olduğunun hatırlatılması üzerine de "Simeone'nin futbol dünyasında efsane bir isim olduğunu ve çok çalışıp en iyisini vermeye çalışacağını" söyledi.

Geçmişte Atletico formasını giyen Arda Turan ile buraya gelmeden önce görüştüğünü ve kendisine "çok büyük bir aileye gittiğini" vurguladığını aktaran Çağlar Söyüncü, "Arda Turan buradayken Türkiye'nin 4'te 3'ü Atletico Madridliydi. Ben o zaman daha küçüktüm. Benim için Arda Turan ile aynı takımda oynamak bir şans. Bana Atletico'nun çok büyük bir aile olduğunu söyledi ve ben de geldiğimden beri bu hissi taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de 4 numaralı formayı aldı.

Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo da "Kulübümüzün efsanelerinden biri olan Arda Turan'ın kulübümüz hakkında sana bilgi verdiğinden eminim. Çağlar, hoş geldin ve boş şanslar. Sana güveniyoruz. Burası gelecek yıllarda senin evindir ve kulübümüzle önemli başarılara imza atacağından eminiz." şeklinde konuştu.

Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyecek 3. Türk futbolcu olan Çağlar Söyüncü, yeni takımının 7 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi hazırlık kampına katılacak.

Diğer yandan Atletico Madrid, defansına yeni bir takviye yaparak 33 yaşındaki İspanyol futbolcu Cesar Azpilicueta ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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