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Messi adım adım Barça’ya

PSG'den ayrılan Messi, Barcelona'ya geri dönmeye çok yakın. Messi'nin babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile ilk görüşmeyi yaptı. Laporta'nın evinde bir araya gelen ikili, Messi'nin transferiyle ilgili ilk pazarlıkları yaptı. Jorge Messi "Leo, Barça'ya dönmek istiyor. Ben de onun buraya dönmesini isterim" dedi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Messi adım adım Barça’ya
PSG'den ayrılan Messi, Barcelona'ya geri dönmeye çok yakın. Messi'nin babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile ilk görüşmeyi yaptı. Laporta'nın evinde bir araya gelen ikili, Messi'nin transferiyle ilgili ilk pazarlıkları yaptı. Jorge Messi "Leo, Barça'ya dönmek istiyor. Ben de onun buraya dönmesini isterim" dedi.
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