Messi adım adım Barça’ya

PSG'den ayrılan Messi, Barcelona'ya geri dönmeye çok yakın. Messi'nin babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile ilk görüşmeyi yaptı. Laporta'nın evinde bir araya gelen ikili, Messi'nin transferiyle ilgili ilk pazarlıkları yaptı. Jorge Messi "Leo, Barça'ya dönmek istiyor. Ben de onun buraya dönmesini isterim" dedi.
PSG'den ayrılan Messi, Barcelona'ya geri dönmeye çok yakın. Messi'nin babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile ilk görüşmeyi yaptı. Laporta'nın evinde bir araya gelen ikili, Messi'nin transferiyle ilgili ilk pazarlıkları yaptı. Jorge Messi "Leo, Barça'ya dönmek istiyor. Ben de onun buraya dönmesini isterim" dedi.