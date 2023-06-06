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Karim’e 400 milyon euro

Real Madrid, yıldız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırmıştı. Benzema'nın yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Real Madrid'in eski yıldızının 2 yıl içinde Al Ittıhad'dan toplam 400 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Karim’e 400 milyon euro
Real Madrid, yıldız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırmıştı. Benzema'nın yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Real Madrid'in eski yıldızının 2 yıl içinde Al Ittıhad'dan toplam 400 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor.
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