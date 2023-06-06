Karim’e 400 milyon euro

Real Madrid, yıldız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırmıştı. Benzema'nın yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Real Madrid'in eski yıldızının 2 yıl içinde Al Ittıhad'dan toplam 400 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor.
Real Madrid, yıldız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırmıştı. Benzema'nın yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Real Madrid'in eski yıldızının 2 yıl içinde Al Ittıhad'dan toplam 400 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor.