Elche - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. haftada Elche ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Cadiz maçı 4 Haziran Pazar günü saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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