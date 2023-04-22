Real Valladolid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Real Valladolid ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLID - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Girona maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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REAL VALLADOLID - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Valladolid

Masip; Fernandez, Hongla, El Yamiq; Perez, Kike, Monchu, Fresneda; Larin, Amallah, Plata

Girona

Gazzaniga; A Martinez, Juanpe, Gutierrez, Hernandez; Romeu, Martin, A Garcia; Tsygankov, Stuani, T Villa