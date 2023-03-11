Real Madrid 3-1 Espanyol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid ile Espanyol karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 3-1 kazandı.
Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Vinicius Jr, 39. dakikada Eder Militao ve 90+3'de Marco Asensio kaydetti. Konuk ekip Espanyol'un tek golü ise 8. dakikada Joselu'dan geldi.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 56'ya yükseltti. Espanyol ise 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak. Espanyol evinde Celta Vigo'yu ağırlayacak.