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Enes fırtınası

La Liga’da Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, bu sezon 25 maçta kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Kral Kupası’nda da golleri sıraladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Enes fırtınası

La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, bu sezon kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Enes Ünal, sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Bu sezon İspanyol ekibiyle ligde ve kupada 25 maça çıkan milli futbolcu, bu müsabakalarda kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımın en skorer oyuncusu oldu. Getafe'nin en çok gol atan ve asist yapan ismi La Liga'da son olarak Villareal filelerini sarsan Enes, ligde 9 gole ulaşırken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Ligde 3 de asisti bulunan 25 yaşındaki oyuncu, takımının hem en çok gol atan oyuncusu hem de en fazla asist yapan ismi olmayı başardı. Öte yandan milli futbolcu, Kral Kupası'nda da 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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