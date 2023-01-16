Karim Benzema Real Madrid'le uzatıyor!

İspanya La Liga devi Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema, geleceğine ilişkin kararını verdi. Fransız yıldızın Real'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arabistan'dan cazip teklifler de alan tecrübeli forvetin, Foot Mercato'nun haberine göre Real Madrid'le sözleşmesini uzatmaya karar verdiği kaydedildi.

Karim Benzema'nın, eflatun-beyazlı takımla 1 yıllık yeni kontrat yapacağı aktarıldı. 35 yaşındaki deneyimli futbolcuyla her türlü konuda anlaşmaya varıldığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi. Benzema'nın kariyerini Real Madrid'de bitirmek istediği de konuşuluyor.

Bu sezon Madrid ekibinde toplamda 19 maçta görev alan Benzema, 12 gol atarken 1 de asist yaptı.