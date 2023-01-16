Cadiz - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Cadiz ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Elche maçı 16 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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CADIZ - ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Carcelen, Hernandez, Fali, Espino; Fede, Alcaraz; Sobrino, Alex, Ocampo; Lozano

Elche

Badia; Palacios, Gonzalez, Blanco; Morente, Mascarell, Gumbau, Clerc; Roger, Boye, Milla