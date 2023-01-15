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Almeria Atletico Madrid: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Almeria ile karşılaştı. Mücadelede 1-1'lik beraberlik sonucu puanlar paylaşıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 20:24
Almeria Atletico Madrid: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nı 17. haftasında Almeria ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Almeria'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada gol perdesini 18. dakikada konuk ekip Atletico Madrid takımında Correa açtı.

Ardından 37. dakikada Almeria'da Toure skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Mücadelede ayrıca Atletico Madrid takımından Reguilon 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Maç 1-1'lik beraberlikle sona ererken Atletico Madrid ligde 28 puanla 4. sırada yer aldı.

Ev sahibi Almeria ise 18 puanla 13. sırada bulunuyor.

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