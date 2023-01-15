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Getafe 1-2 Espanyol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Getafe ile Espanyol, İspanya La Liga'nın 17. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Espanyol 3 puanı hanesine yazdırdı. Espanyol'a galibiyeti getiren golleri Jose Luis Mato ve Javi Puado attı. Getafe'nin tek golü A milli yıldızımız Enes Ünal'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 18:37
Getafe 1-2 Espanyol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Getafe sahasında Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada konuk takım Espanyol'un gollerini Jose Luis Mato (Dk. 6) ve Javi Puado (Dk.62) atarken, Getafe'nin tek golü 7. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Milli futbolcu Enes, ceza sahasının sol köşesinden topu çok güzel bir vuruşla rakip ağlara gönderirken, bu sezon Getafe formasıyla 5. golünü kaydetti.

Ligde 8. yenilgisini alan Getafe 17 puanla 15. sıraya geriledi.

Ligde 10 yıl sonra Getafe deplasmanında kazanan Espanyol ise 17 puana çıkıp averajla 13.lüğe yükseldi.

Diğer yandan karşılaşmanın sonunda Getafeli taraftarlar son haftalarda alınan kötü sonuçlardan teknik direktör Quique Sanchez Flores'i sorumlu tutup, "Quique istifa" diye bağırdı.

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