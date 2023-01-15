Emre Demir'e kötü haber! Barcelona...

La Liga devinin B takımında da süre alamayan Emre Demir'den ocak ayında kendisine yeni bir kulüp bulması istendiği vurgulandı. Barcelona'nın bu kararında Emre Demir'in uyum sürecini iyi yürütememesinin etkisinin olduğu belirtildi. 18 yaşındaki oyuncunun İspanyolca ya da İngilizce bilmemesinin gelişimini engellediği kaydedildi.