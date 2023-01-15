Emre Demir'e kötü haber! Barcelona...

Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen ve Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'e kötü haber geldi. 18 yaşındaki on numara hakkında İspanyol devinin kararı şok etkisi yarattı. İşte ayrıntılar...
Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen ve Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'e kötü haber geldi. 18 yaşındaki on numara hakkında İspanyol devinin kararı şok etkisi yarattı. İşte ayrıntılar...
Barcelona'da geçtiğimiz dönemde izlenen genç yetenekler politikasının ardından Emre Demir transfer edildi. Kayserispor'da henüz 15 yaşındayken ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşayan genç yetenek, Barcelona'nın yolunu tuttu.
Barcelona, Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Genç yetenek, La Liga deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Millliyet'in Relevo'dan aktardığı habere göre; Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Emre Demir konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
La Liga devinin B takımında da süre alamayan Emre Demir'den ocak ayında kendisine yeni bir kulüp bulması istendiği vurgulandı. Barcelona'nın bu kararında Emre Demir'in uyum sürecini iyi yürütememesinin etkisinin olduğu belirtildi. 18 yaşındaki oyuncunun İspanyolca ya da İngilizce bilmemesinin gelişimini engellediği kaydedildi.
Barcelona B Takımı'nın bu sezon oynadığı 18 maçın sadece 2'sinde Emre Demir forma şansı bulabildi. Genç yetenek bu süreçte toplam 24 dakika forma şansı buldu. Oyuncu hakkında gelecek kiralama ya da bonservisli transfer teklifleri konusunda son kararı Barcelona'nın vereceği kaydedildi.