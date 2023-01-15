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Emre Demir'e kötü haber! Barcelona...

Son dakika spor haberleri... İspanyol devi Barcelona'nın, geleceğe yatırım olarak transfer ettiği genç futbolcu Emre Demir'le ilgili sürpriz bir karar verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 10:34
Emre Demir'e kötü haber! Barcelona...

Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen ve Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'e kötü haber geldi. 18 yaşındaki on numara hakkında İspanyol devinin kararı şok etkisi yarattı. İşte ayrıntılar...

Emre Demir'e kötü haber! Barcelona...

Barcelona'da geçtiğimiz dönemde izlenen genç yetenekler politikasının ardından Emre Demir transfer edildi. Kayserispor'da henüz 15 yaşındayken ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşayan genç yetenek, Barcelona'nın yolunu tuttu.

Emre Demir'e kötü haber! Barcelona...

Barcelona, Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Genç yetenek, La Liga deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Millliyet'in Relevo'dan aktardığı habere göre; Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Emre Demir konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Emre Demir'e kötü haber! Barcelona...

La Liga devinin B takımında da süre alamayan Emre Demir'den ocak ayında kendisine yeni bir kulüp bulması istendiği vurgulandı. Barcelona'nın bu kararında Emre Demir'in uyum sürecini iyi yürütememesinin etkisinin olduğu belirtildi. 18 yaşındaki oyuncunun İspanyolca ya da İngilizce bilmemesinin gelişimini engellediği kaydedildi.

Emre Demir'e kötü haber! Barcelona...

Barcelona B Takımı'nın bu sezon oynadığı 18 maçın sadece 2'sinde Emre Demir forma şansı bulabildi. Genç yetenek bu süreçte toplam 24 dakika forma şansı buldu. Oyuncu hakkında gelecek kiralama ya da bonservisli transfer teklifleri konusunda son kararı Barcelona'nın vereceği kaydedildi.

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