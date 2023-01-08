Arda Turan'a Atletico Madrid - Barcelona maçında büyük ilgi!

La Liga'da oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçını izlemeye giden eski milli futbolcu Arda Turan, eski kulübü Atletico Madrid taraftarlarınca alkışlarla karşılandı.



Karşılaşma öncesi tribünde bulunduğu stadyumdaki taraftarlara anons edilen Arda Turan, Atletico Madrid tribünlerinden büyük bir destek gördü.



2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, 2015-16 sezonunda 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

KULÜPTEN ARDA TURAN PAYLAŞIMI GELDİ!