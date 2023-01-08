Haberler İspanya La Liga Arda Turan'a Atletico Madrid - Barcelona maçında büyük ilgi!

Arda Turan'a Atletico Madrid - Barcelona maçında büyük ilgi!

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan mücadeleyi izlemeye giden eski futbolcu Arda Turan, Atletico Madrid tribünlerinde sevgi gösterisiyla karşılandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 01:41
Arda Turan'a Atletico Madrid - Barcelona maçında büyük ilgi!

La Liga'da oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçını izlemeye giden eski milli futbolcu Arda Turan, eski kulübü Atletico Madrid taraftarlarınca alkışlarla karşılandı.

Karşılaşma öncesi tribünde bulunduğu stadyumdaki taraftarlara anons edilen Arda Turan, Atletico Madrid tribünlerinden büyük bir destek gördü.

2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, 2015-16 sezonunda 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

KULÜPTEN ARDA TURAN PAYLAŞIMI GELDİ!

DİĞER
Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller BURADA
4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan imalı paylaşım! “Bari sen yüzümüzü güldürseydin” Gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi...
Galatasaray'dan paylaşım! "Kadıköy hatırası"
Dursun Özbek: 6-7 olabilirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çağlar transferinde kriz çıktı! Bedava...
A. Madrid - Barcelona maçı saat kaçta?
MSB ve Jandarma bünyesine 5 bin kadın ve erkek personel alımı!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?
Hac kura sorgulama ekranı Diyanet 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! 01:46
Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! 01:40
Barça zirvede yalnız kaldı! Barça zirvede yalnız kaldı! 01:37
Roma puanı son dakikada kurtardı! Roma puanı son dakikada kurtardı! 00:49
Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! 00:22
Toroğlu'dan yıldız oyuncuya sert eleştiri! Toroğlu'dan yıldız oyuncuya sert eleştiri! 23:10
Daha Eski
Sevilla sahasında kazandı! Sevilla sahasında kazandı! 22:55
Betis deplasmanda 3 puanı aldı! Betis deplasmanda 3 puanı aldı! 22:54
Spezia ile Lecce yenişemedi! Spezia ile Lecce yenişemedi! 22:53
Derbi sonrası çok konuşulan görüntü! Jesus... Derbi sonrası çok konuşulan görüntü! Jesus... 22:29
Galatasaray'dan paylaşım! "Kadıköy hatırası" Galatasaray'dan paylaşım! "Kadıköy hatırası" 22:26
Kadıköy'de taraftarlardan Ali Koç'a tepki! Kadıköy'de taraftarlardan Ali Koç'a tepki! 22:18