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Sevilla 0-1 Vallecano (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sevilla ile Vallecano, İspanya La Liga'nın 12. haftasında kozlarını paylaştı. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Alvaro Garcia kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 21:44
Sevilla 0-1 Vallecano (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga 12. hafta maçında Sevilla deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçı Rayo Vallecano 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 61. dakikada Alvaro Garcia kaydetti.

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Rayo Vallecano'da bir dönem Galatasaray forması giyen Kolombiyalı yıldız Falcao ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Sevilla, ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramazken, Rayo Vallecano 4 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Alınan bu sonucun ardından Rayo Vallecano puanını 18 yaptı. Sevilla ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Real Madrid'i konuk edecek. Sevilla ise Real Betis deplasmanına gidecek.


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