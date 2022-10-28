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Real Madrid'li Rodrygo Goes ve Eder Militao İspanyol oldu

İspanya La Liga devi Real Madrid'in Brezilya asıllı 2 futbolcusu Rodrygo Goes ve Eder Militao, 28 Ekim Cuma günü İspanyol vatandaşı olmak için yemin etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 16:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 16:33
Real Madrid'li Rodrygo Goes ve Eder Militao İspanyol oldu

Real Madrid Kulübünün Brezilyalı futbolcuları Rodrygo Goes ve Eder Militao'ya İspanyol vatandaşı oldu.

Real Madrid'in Brezilyalı oyuncularından Vinicius Junior'un eylül ayında İspanyol vatandaşlığına alınmasının ardından Rodrygo ve Militao da 28 Ekim Cuma günü yemin ederek çifte vatandaşlık hakkını aldı.

İspanya'da kurallar gereği, futbol kulüpleri Avrupa Birliği (AB) dışından sadece 3 futbolcuyu ilk 11'lerinde oynatabiliyor.

İspanyol basını, takımındaki Brezilyalı futbolculara İspanyol pasaportu aldıran Real Madrid'in ara transfer döneminde istemesi halinde AB dışından rahat bir şekilde transfer yapabileceğini yazdı.

Eflatun-beyazlıların transfer listesinde, Borussia Dortmund'da oynayan 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyunusu Jude Victor William Bellingham ve Brezilya'nın Palmeras takımında forma giyen 16 yaşındaki forvet Endrick Felipe Moreira de Sousa'nın olduğu iddia ediliyor.

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