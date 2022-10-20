Almeria - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeria - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Almeria ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Girona maçı 20 Ekim Perşembe günü, saat 20:00'de yapılacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ALMERIA - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Almeria

Pacheco; Akieme, Babic, Ely, Pozo; De la Hoz, Melero; Ramazani, Robertone, Embarba; Toure

Girona

Juan Carlos; Gutierrez, Juanpe, Espinosa, Bueno, Arnau; Garcia, Romeu, Herrera; Stuani, Castellanos