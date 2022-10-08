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Atletico Madrid - Girona: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan 9. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçınd aAtletico Madrid sagasında Girona'yı konuk etti. Ev sahibi ekip rakibin Angel Correa'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 19:46
Atletico Madrid - Girona: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 9. haftasında Atletico Madrid ile Girona kozlarını paylaştı.

Civitas Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 2-1 kazanırken goller; 5. ve 48. dakikalarda Angel Correa'dan geldi. Konuk ekip Girona'nın tek golü ise 66. dakikada Ricardo Riquelme'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 16'ya yükseltirken, Girona 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşırken, Girona evinde Cadiz'i konuk edecek.

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