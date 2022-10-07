Osasuna - Valencia: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da Osasuna ile Valencia kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Valencia'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Osasuna'nın golünü 90+4. dakikada Darko Brasanac kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 28. dakikada Justin Kluivert ve 54. dakikada Mouctar Diakhaby'den geldi.

Mücadelede iki takım da birer penaltıdan yararlanamadı. Ev sahibi ekip 57. dakikayla Ezequiel Avila, Valencia ise 70. dakikada Edinson Cavani ile penaltıyı gole çeviremedi.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU!

İki ekip de karşılaşmayı 11 kişi tamamlayamadı. Osasuna'da 69. dakikada Unai Garcia ve 90+6. dakikada Ruben Pena gördükleri direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

Valencia'da ise 90+1. dakikada Mouctar Diakhaby gördüğü ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Valencia, bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, Osasuna da 13 puanda kaldı.