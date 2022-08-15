Haberler İspanya La Liga Real Betis - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Betis ile Elche 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:30
Real Betis - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Real Betis ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Elche maçı 15 Ağustos Pazartesi saat 22:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Belotti sonrası bomba patlıyor! Dünya yıldızı golcü Aslan'a...
Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar'da oynamıştı...
Pelkas'ın transferi için resmi açıklama geldi!
Cimbom’dan yılın transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Getafe - Atletico Madrid maçı saat kaçta?
Athletic Bilbao - Mallorca maçı saat kaçta?
DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI
DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "Kara leke..." Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "Kara leke..." 15:07
Fırtına yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu Fırtına yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu 14:29
Getafe - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Getafe - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 13:43
Gp2 aracıyla trafiğe çıktılar! | İZLE Gp2 aracıyla trafiğe çıktılar! | İZLE 14:02
Filenin Efeleri'nden bronz madalya kazandı Filenin Efeleri'nden bronz madalya kazandı 14:22
Fırtına 4 eksikle Kopenhag deplasmanında Fırtına 4 eksikle Kopenhag deplasmanında 14:28
Daha Eski
Emrecan'dan özür açıklaması Emrecan'dan özür açıklaması 11:54
Kasımpaşa - F.Bahçe maçı saat kaçta? Kasımpaşa - F.Bahçe maçı saat kaçta? 11:59
Kasımpaşa F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu Kasımpaşa F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu 12:03
Sivasspor Charisis’i kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayı Sivasspor Charisis’i kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayı 12:34
Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday 12:43
Pelkas'ın transferi için resmi açıklama geldi! Pelkas'ın transferi için resmi açıklama geldi! 12:45