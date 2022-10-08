Getafe - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga 8. hafta mücadelesinde Real Madrid, Getafe ile deplasmanda karşılaştı.



Coliseum Alfonso Perez'de oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0 kazandı. Konuk ekibin golünü 3. dakikada Eder Militao kaydetti.



Carlo Ancelotti önderliğindeki Real Madrid ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Real, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlilk aldı. Getafe ise ligdeki üst üste 2. maçından da mağlubiyet aldı.



Alınan bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 21'e çıkardı. Getafe ise 7 puanda kaldı.