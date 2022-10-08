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Getafe - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid Eder Militao'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 00:18
Getafe - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga 8. hafta mücadelesinde Real Madrid, Getafe ile deplasmanda karşılaştı.

Coliseum Alfonso Perez'de oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0 kazandı. Konuk ekibin golünü 3. dakikada Eder Militao kaydetti.

Carlo Ancelotti önderliğindeki Real Madrid ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Real, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlilk aldı. Getafe ise ligdeki üst üste 2. maçından da mağlubiyet aldı.

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 21'e çıkardı. Getafe ise 7 puanda kaldı.

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