Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Osasuna - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Osasuna ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Getafe maçı 18 Eylül Pazar saat 15:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

OSASUNA - GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Herrera; Vidal, U.Garcia, D.Garcia, Cruz; Torro, Brasanac; Avila, R.Garcia, Gomez; Budimir

Getafe

Soria; Suarez, Duarte, Mitrovic, Alvarez, Angileri; Alena, Algobia, Maksimovic; Unal, Mayoral