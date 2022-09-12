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Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

La Liga'nın 5. haftasında Almeria ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Almeria - Osasuna maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 13:13
Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Almeria - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. haftada Almeria ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Osasuna maçı 12 Eylül Pazartesi saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ALMERIA - OSASUNA MUHTEMEL 11'LER

Almeria

Martinez; Pozo, Ely, Babic, Akieme; Robertone, Portillo, Costa; Baptistao, Sousa, Ramazani

Osasuna

Herrera; Vidal, U Garcia, D Garcia, Sanchez; Oroz, Moncayola, Torro, Gomez; Budimir, Avila

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