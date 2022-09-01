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Son dakika transfer haberleri: Kasper Dolberg Sevilla'da!

Son dakika transfer haberleri... La Liga ekiplerinden Sevilla, Nice forması giyen 24 yaşındaki Danimarkalı golcü Kasper Dolberg'i renklerine bağladığını duyurdu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 11:26
Son dakika transfer haberleri: Kasper Dolberg Sevilla'da!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, kadrosuna golcü takviyesi yaptı. Kulüp, Nice forması giyen 24 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Kasper Dolberg'i transfer ettiğini duyurdu.

KASPER DOLBERG KİMDİR?

6 Ekim 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Silkeborg altyapısında başladı. Ardından Ajax altyapısına transfer oldu. 2016'da Hollanda ekibinde A takıma yükseldi. 2019'da ise 20.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız temsilcisi Nice'e transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 30 karşılaşmada 7 gole imzasını atarken 2 de asist yaptı.

1.87 cm boyundaki Dolberg, forvet mevkisinde forma giyiyor. 24 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Danimarka Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Dolberg, görev aldığı 35 müsabakada 10 gol kaydetti. Başarılı yıldızın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...

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