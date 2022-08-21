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Atletico Madrid Villarreal: 0-2 | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid, Villarreal'e sahasında Yeremy Pino ve Gerard Moreno'nun golleriyle 2-0 mağlup oldu. Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Yeremy Pino ve  90+8'de Gerard Moreno kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 23:08
Atletico Madrid Villarreal: 0-2 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Villarreal 2-0'lık skorla kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Yeremy Pino ve 90+8'de Gerard Moreno kaydetti. 19 yaşındaki Fransız yetenek Pino, Metropolitano'da oynadığı 2. maçta 3. kez gol katkısı sağladı.

Atletico Madrid'in yeni transferi Nahuel Molina, taraftarı önünde çıktığı ilk maçta kırmızı kart gördü. Molina, 90+4. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Vilarreal, Atletico Madrid'i 8 lig maçının ardından mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 3 puanda kaldı. Villarreal ise puanını 4'e yükseltti.

Villarreal, gelecek hafta Getafe'ye konuk olacak. Atletico Madrid ise Valencia deplasmanına gidecek.
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