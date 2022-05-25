İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de teknik direktör Quique Sanchez Flores'in sözleşmesi uzatıldı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Flores ile varılan anlaşmayla 30 Haziran'da sona ermesi gereken sözleşmenin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Getafe'de ilk olarak 2004-2005 sezonunda teknik direktörlük yapan Flores, 2015'te kısa süreliğine takımın başında kalmıştı. Michel Gonzalez'in yerine İspanyol ekibinde 6 Ekim 2021'de üçüncü kez görev alan Flores, Getafe'yi İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) tutmayı başarmıştı.