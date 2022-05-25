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Getafe'de teknik direktör Quique Sanchez Flores'in sözleşmesi uzatıldı

Son dakika spor haberi: Milli futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği İspanya'nın Getafe Kulübü, teknik direktör Quique Sanchez Flores'in sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:05
Getafe'de teknik direktör Quique Sanchez Flores'in sözleşmesi uzatıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de teknik direktör Quique Sanchez Flores'in sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Flores ile varılan anlaşmayla 30 Haziran'da sona ermesi gereken sözleşmenin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Getafe'de ilk olarak 2004-2005 sezonunda teknik direktörlük yapan Flores, 2015'te kısa süreliğine takımın başında kalmıştı. Michel Gonzalez'in yerine İspanyol ekibinde 6 Ekim 2021'de üçüncü kez görev alan Flores, Getafe'yi İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) tutmayı başarmıştı.

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