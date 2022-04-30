Alaves Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Alaves-Villarreal maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'da Alaves sahasında Villarreal'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takım 25 puanla son sırada yer alırken konuk ekip ise 52 puanla 7. sırada bulunuyor. İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

📺ALAVES-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves'in sahasında Villarreal'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 15.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌ALAVES-VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alaves: Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Pina, Escalante; Mendez, M Garcia, Rioja; Joselu

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Estupinan; Pino, Capoue, Parejo, Trigueros; Lo Celso; Danjuma

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔸Joselu 13 golle Alaves takımının en golcü futbolcusu.

🔸Arnaut Groeneveld ise Villarreal adına 10 gol kaydetti.

🔸Geçen sezonun maçları: 2-1 (Alaves ev sahibi), 3-1 (Villarreal ev sahibi).

🔸Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçta, Alaves kendi sahasında 8 maç kazandı, 1 maç beraberlik ile sonuçlandı, Villarreal ise 3 galibiyet alabildi.

🔸Takımların gol averajlarına bakıldığında 20-14 ile Alaves takımının üstünlüğü görülmektedir.