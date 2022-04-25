Haberler İspanya La Liga Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den Rüdiger bombası! Anlaşma tamam

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den Rüdiger bombası! Anlaşma tamam

Son dakika transfer haberleri... İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan Real Madrid'in, Chelsea forması giyen Alman futbolcu Antonio Rüdiger'le 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:02
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den Rüdiger bombası! Anlaşma tamam

İspanya La Liga'da lider konumda bulunan Real Madrid, gelecek sezonun ilk bomba transferini gerçekleştiriyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre eflatun-beyazlı takım, Chelsea forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger'le 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Ancak resmi açıklamanın sezon sonundan önce yapılmayacağı belirtildi.

Sierre Leone asıllı 29 yaşındaki Alman savunmacı, 2017'de Roma'dan Chelsea'ye 35 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Tecrübeli ismin Chelsea ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor.

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