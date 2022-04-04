Real Sociedad Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Real Sociedad-Espanyol maçını takip etmek için tıklayın!
İspanya La Liga'da heyecan 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. 48 puanla 6. sırada yer alan Real Sociedad evinde 36 puanla 12. sırada bulunan Espanyol'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...
📺REAL SOCIEDAD-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Sociedad'ın sahasında Espanyol'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.
📝REAL SOCIEDAD-ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
🔹Real Sociedad: Remiro – Zaldua, Elustondo, Le Normand, Rico – D. Silva, Zubimendi, Merino – Portu, Isak, Rafinha
🔹Espanyol: Diego Lopez – Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa – Herrera, Bare – Embarba, Darder, Vilhena – De Tomas
📈MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
📍Real Sociedad kendi sahasında Espanyol ile oynadığı son 5 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.
📍Mikel Oyarzabal 9 golle Sociedad takımının en golcü futbolcusu.
📍Raul De Tomas, Espanyol adına 14 gol kaydetti.